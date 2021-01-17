سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع

الأحد 17/يناير/2021 - 01:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من مساء يوم غدٍ الإثنين في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وقد سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 538 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیرتفع اجمالي الاصابات إلى 130608 حالة.

 

بحسب وكالة الأنباء العُمانیة، تماثل "122867 حالة من أصل 130608 للشفاء"، وبلغت حالات الوفيات الإجمالیة 1508 حالة.

 

وأوضحت الصحة العمانية، أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4 حالات ليصل إجمالي المدخلين في المستشفيات 56 كما بلغ عدد المدخلين لأقسام العناية المركزة 24 حالة حتى الآن.

 

 

 

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