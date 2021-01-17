مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

بات محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قريبا من العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.





وشارك محمد عبدالشافي في تدريبات فريق الزمالك الكروي الأول، التحضيرية لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.





وانتظم محمود عبدالرازق شيكابالا، أيضا في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت أمس السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وجاء قرار مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، بعد خضوعهما أول أمس لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



