تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27% في ختام التعاملات
الأحد 17/يناير/2021 - 01:37 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 7.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2695.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.4 مليون سهم محققة ما قيمته 192.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2321 صفقة لعدد 33 سهماً.
وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.
وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.33%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.11%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.68%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.05%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.7 مليون ورقة بقيمة 58.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.20%