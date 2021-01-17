قبل مباراة البنك الأهلي.. ماذا قدم محمد يوسف "المدرب" أمام الأهلي؟





وتنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.





محمد يوسف سبق والتقي مع فريقه السابق النادي الأهلي في مباراتين قبل موقعة الليلة بالدوري الممتاز، المباراة الأولى كانت خلال قيادته لفريق سموحة موسم 2014 / 2015، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.





بينما المباراة الثانية التي جمعت "يوسف" مع الأهلي كانت خلال قيادته لفريق بتروجيت موسم 2017 / 2018، وخسر بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.





وتولى محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي في الفترة من 2013 وحتى 2014 وتوج مع الفريق الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، كما سبق وقاد الفريق الأهلاوي بشكل مؤقت عدة مرات، كما عمل مساعدًا لعدد من مدربي الأحمر منهم مانويل جوزيه وحسام البدري وكارتيرون ولاسارتي.





وتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف لقيادة الفريق بالموسم الحالي، وقاد الفريق في 7 مباريات حتى الآن، حقق انتصارًا وحيدًا وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات (2 سلبي - 2 إيجابي)، سجل لاعبوه 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وحصد 7 نقاط مع الفريق بالدوري الممتاز.

يتجدد اللقاء بين محمد يوسف مدرب البنك الأهلي، وفريقه السابق النادي الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.