النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لأميني شرطة في حادث تصادم سيارتهما بالهرم

الأحد 17/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اصطدام سيارة أميني شرطة بسيارة شرطة أخرى بالهرم، مما أسفر عن إصابة أميني الشرطة

واستعلمت النيابة العامة، عن الحالة الصحية لأميني الشرطة، وطلبت تقريرًا عن حالتهما الصحية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت تلقت  غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وسيارة شرطة بالقرب من ميدان الرماية بالهرم. انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكى يستقلها اثنان من أمناء الشرطة، اصطدمت سيارتهما بسيارة شرطة تابعة لقول أمنى متحرك، مما أسفر عن إصابة أميني الشرطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم إزالة أثار الحادث من الطريق.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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