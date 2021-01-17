صراع إنجليزي شرس على نجم وست هام يونايتد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتحم سباق الصراع على أحد نجوم وستهام يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت شبكة ESPN العالمية أن مانشستر يونايتد يستعد لمنافسة تشيلسي على التعاقد مع ديكلان رايس نجم خط وسط وستهام يونايتد الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف المقبل.





وألمحت الشبكة العالمية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن رايس يفضّل البقاء في العاصمة البريطانية لندن والانتقال إلى صفوف تشيلسي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن رايس من خريجي تشيلسي وانضم إلى أكاديمية وستهام في 2013 وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 128 مباراة في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.



