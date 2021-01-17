قيد وتسجيل (٥٧) رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم

Advertisements



عقد اليوم الأحد، مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، جلسته رقم (١٦٤) بقاعة المكتبة المركزية برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور أعضاء المجلس.



وقد صرَّح الدكتور أحمد جابر شديد أن المجلس قد اتخذ في جلسته اليوم العديد من القرارات الهامة والتي تمثلت في الموافقة على قيد وتسجيل عدد (٣٢) رسالة ماجستير، و(٢٥) رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة.



كما تمت الموافقة على شطب قيد عدد من الدارسين المقيدين ببرامج الدراسات العليا بعد التأكد من عدم حرصهم على استكمال دراستهم، إضافة إلى انتهاء المدة القانونية للحصول على درجاتهم العلمية.



كما تمت الموافقة على مقترح لائحة الدراسات العليا بكلية طب الفم والأسنان مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو اعتمادها من الجهات المختصة تمهيدًا لتطبيقها بالكلية.