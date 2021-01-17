افتتاح أعمال التطوير مركز بيانات شبكة معلومات جامعة الفيوم بتكلفة ٢٠ مليون جنيه

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افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أعمال تطوير وتوسعة مركز بيانات جامعة الفيوم (Data Center)، بحضور الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز المعلومات بجامعة الفيوم، والدكتور تامر بركات، مدير وحدة الشبكات، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وذلك اليوم الأحد الموافق 1712021 بمبنى إدارة المشروعات.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أنه تماشيًا مع توجه القيادة السياسية بضرورة التوسع في منظومة التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، وفي إطار سعي جامعة الفيوم الدؤوب لتحقيق التحول الرقمي واعتماد تقنيات التعليم الهجين وتحويلها إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، تم إفتتاح أعمال التطوير والتوسعة بمركز بيانات شبكة معلومات الجامعة بتكلفة بلغت ٢٠ مليون جنيه والتي تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمركز وتزويده بأحدث الوحدات التخزينية والخوادم المدمجة بالتقنيات الحديثة بالإضافة لاستحداث نظم إلكترونية حديثة لتشغيل أجهزة التكييف ومجسات مكافحة الحريق.

وأضاف سيادته أنه قد تم الإنتهاء من المرحلة الثالثة لربط جميع مباني الجامعة بألياف الكابلات الضوئية، بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون جنيه والتي ساهمت في مضاعفة سرعة الإنترنت في الجامعة لثلاثة أضعاف، وأيضًا تدريب كافة الكوادر البشرية على استخدام جميع الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الجامعة بأربعة آلاف جهاز كمبيوتر حديث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أثنى سيادته على تجربة العمل الجماعي والتي بذل فيها جميع العاملين أقصى مجهوداتهم لإتمام تطوير المركز.

وأوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود، أن إدارة الجامعة وضعت نصب أعينها الاحتياجات المستقبلية لعشرات السنين من حيث سرعة الإنترنت وخلافه، حيث أنه تمت إضافة مجموعة من أحدث السيرفرات وأجهزة تخزين البيانات الحديثة بسعة ٢٠ و٣٤ تيرا بايت، بالإضافة لمجموعة من البرمجيات التشغيلية الحديثة التي ساهمت في رفع كفاءة وسرعة الإنترنت لأكثر من ٣٠٠ ميجا بايتثانية، حين أن هذا المركز يخدم كافة الوحدات التابعة لمركز معلومات الجامعة مثل وحدة التعلم الإلكتروني ووحدة المكتبة الرقمية ووحدة نظم المعلومات الإدارية ووحدة الشبكات ووحدة الاختبارات الإلكترونية.



هذا وفي نهاية الافتتاح قام العاملون بالمركز بتكريم الدكتور أحمد جابر شديد لدعم سيادته المتواصل للمر.



كما قام الدكتور أحمد جابر شديد بمنح شهادات تقدير للعاملين الذين أسهموا بفاعلية في تطوير مركز معلومات الجامعة تقديرًا لجهودهم المخلصة.

