فى ذكري وفاتها.. تعرف على أبرز الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني

الأحد 17/يناير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحل اليوم ذكري وفاة سيدة الشاشة الفنانة فاتن حمامة، وتعد فاتن واحدة من أهم النجمات التى عاصرت جيلها، وقدمت العديد من الأدوار المميزة التى جعلتها خالدة حتى بعد رحيلها.



ومن أبرز أفلامها:" دعاء الكروان 1959،الليلة الأخيرة – 1963، صراع في الوادي – 1954، يوم مُر ويوم حلو _1988، الباب المفتوح 1963 وأيضاً فيلم الحرام عام 1965، وإمبراطورية ميم – 1972، المنزل رقم 13– 1952، وكذلك فيلم نهر الحب عام 1960، وفيلمها الأخير أرض الأحلام عام 1993.


كما أبدعت فى التليفزيون ومن أهم المسلسلات التى قدمتها ضمير أبلة حكمت، أنتج عام 1991، لعبت فيه دور "حكمت"،ومسلسل وجه القمر، الذى أنتج عام 2000، لعبت فيه دور "ابتسام البستاني".


حصلت فاتن حمامة على العديد من الجوائز التقديرية منها عام 1963 حصولها على جائزة أحسن ممثلة في الفيلم السياسي "لا وقت للحب" (1963) وكذلك اختيارها كأفضل ممثلة في عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها الفنى، وتم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 150 فيلمًا من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

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