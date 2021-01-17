كارمن لبس عن فاتن حمامة: فنانة لن تتكرر

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غردت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، منذ قليل وأحيت ذكرى الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بكلمات من القلب.



وعلقت كارمن قائلة: ‏الرحمة لروحها، فنانة حقيقية لن تتكرّر، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين لها.



يذكر أن كارمن كانت قد عقبت على لقاح كورونا وقالت "‏أنا عأي أساس بدي ادعي وشجع الناس يكونو مع أو ضد اللقاح؟ مش ليصير متوفر بلبنان قبل وبعدين منبقى نحكي.. عم يقولو بشباط.. بس بظن من خبرتنا الطويلة مع هالدولة العظيمة ممكن الموضوع يروح لأذار.. نيسان.. أيار.