في ذكري وفاتها.. تعرف على رسالة عمر الشريف إلى فاتن حمامة بعد رحيلها

الأحد 17/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة فاتن حمامة حيث إنها توفيت في 17 يناير 2015 عن عمر ناهز ال 83، ولم يحدد سبب الوفاة من قبل ابنها، وتلقى وفاتها اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الاعلام وحضر الجنازة آلاف المشيعين.




ظلت علاقة فاتن حمامة وعمر الشريف أيقونة للحب والرومانسية، ولكن بسبب كثرة الشائعات انفصلا، وعلى الرغم من ذلك ظل عمر الشريف يؤكد أنه لم يحب أو يتزوج بعد فاتن حمامة قائلا: "هي المرأة الوحيدة في حياتي وحبي الأول والأخير"، مؤكدا أن الانفصال سببه بقاؤه في هوليود ورفضها أن تترك حلمها وعملها في مصر.

وحينما توفيت فاتن حمامة عن عالمنا قال عمر الشريف في تصريحات صحفيه له: "وفاة أحمد رمزى كسر ضهرى ووفاة فاتن قضي على، أنا أعتبر نفسي الآن في المحطة الأخيرة من حياتي".

تزوجت فاتن حمامة من عمر الشريف من 1954 حتى 1974 ولهما ابن اسمه طارق الشريف.

وتزوجت سيدة الشاشة العربية بعده من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام في عام 2015.

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