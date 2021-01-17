هكذا عايدت ماغي بو غصن ابنتها بعيد ميلادها

الأحد 17/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
لمياء علي


عايدت الفنانة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ ابنتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت لها رسالة نابعة من القلب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

وعلقت ماغي : "عقبال المية سنة صحة وسعادة يا روحي ويا قلبو لقلبي، يا رب الضحكة ما تفارق وجك الحلو، ونقطع نحنا وإنت هالمرحلة الصعبة. بسمتك بتردلي الروح بحبك لتخلص الدني الله يخليلي ياكي يا عمري كلو".

يذكر أن ماغي تمنت مؤخرا الشفاء لكل المصابين بفيروس ​كورونا​ الذي يزداد عددهم يوميا، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "سلامة قلبكن كلكن يعني كلكن المصابين بكورونا. الوباء اللعين شتّتنا فرّقنا قصف عمرنا".

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