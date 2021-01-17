شقيق عمر خورشيد يكشف مفاجأت في حادثة وفاة شقيقه (فيديو)

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كشف إيهاب خورشيد، شقيق الفنان عمر خورشيد، سبب استقبال عائلته للعزاء في شقيقه بعد 40 عام على رحيله، معقبا: "شعرت أن هذا التزام بيني وبين أخويا"، مشيرا إلى أنه "البوست" الذي كتبه تعبيرا عن إحساس شعره تجاه شقيقه.



وعقب "خورشيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، على إعلان شقيقة سعاد حسني تقبلها العزاء في شقيقتها الآن، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك أمور داخلية في مقتل سعاد حسني مرتبطة بمقتل عمر خورشيد.



وأضاف أن والدته اعتماد خورشيد دفعت ثمن شهادتها في محكمة الثورة عام 1968، معلقا: "حظ أمها أن الناس اللي اتسجنوا أصبحوا حكام ووزراء فيما بعد"، متابعا: "أخويا اتقتل ومدبوح في رقبته.. محدش اتجرأ أنه يقول الحقيقة وقتها"، منوها بأن من كان يقترب من عمر خورشيد وأبنائها كان يتم رفضه من عمله.



وكشف أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد أن سبب الوفاة جرح نافذ في الرقبة، منوها بأن زوجة عمر خورشيد قبل وفاتها بأسبوع أدلت بتصريح أن حادثة وفاة زوجها بها غموض.



وتابع، "عمر خورشيد راح لصفوت الشريف وقاله ابعد عن سعاد حسني مالكش دعوة بيها.. وكانت هى دي نهاية عمر خورشيد، ولهذا عندما مات صفوت الشريف قررت أعمل عزاء لشقيقي"، لافتا إلى أن عمر خورشيد كان حزين على مصير والده وظهر في فيلمه الأخير العرافة.



وعن تقديمه بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، علق "أقدم بلاغ ضد مين كان غيري أشطر.. إحنا 50 سنة مضغوطين وعلينا حظر"، مضيفا أن مذكرات سعاد حسني هى السبب في تأكده أن عمر خورشيد تم قتله.

