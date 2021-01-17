العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 17/يناير/2021 - 01:08 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي) منذ حوالي 13 ساعة عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر منذ 40 دقيقة ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا منذ ساعة و 23 دقيقة فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة منذ أقل من ساعتين مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك منذ ساعتين و 26 دقيقة بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي منذ أقل من ساعة صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي منذ ساعة و 21 دقيقة أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة منذ حوالي 19 ساعة كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم منذ أقل من ساعة نجم إنبي يترقب عرض الأهلي منذ حوالي 12 ساعة توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة منذ ثلث ساعة الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو) منذ أقل من ساعتين سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني منذ حوالي 12 ساعة رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة منذ حوالي 13 ساعة