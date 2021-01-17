غرق سفينة روسية قبالة السواحل التركية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:55 م
غرق سفينة - أرشيفية
غرق سفينة - أرشيفية
وكالات

غرقت سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، وفقًا لروسيا اليوم.

 

ووبحسب وكالة الأناضول، أكدت سلطات الولاية إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة.

 

 وتواجه السلطات صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن.

 

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