غرق سفينة روسية قبالة السواحل التركية

غرقت سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، وفقًا لروسيا اليوم.

ووبحسب وكالة الأناضول، أكدت سلطات الولاية إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة.

وتواجه السلطات صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن.