منة فضالي :"ليس لدي مواصفات لشريك حياتي وندمانة على عدم زواجي حتى الآن"

الأحد 17/يناير/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

قالت الفنانة منة فضالي،أنها نادمة على عدم زواجها حتى الآن، مُشيرة إلى أن المقربين منها نصحوها أكثر من مرة بالتركيز على حياتها الشخصية أكثر من الفنية لكنها لم تهتم لكلامهم.

وأوضحت الفنانة منة فضالي، خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي" أنها تعتبر الفنانة إلهام شاهين في مقام والدتها الثانية، مُضيفة :"قالتلي في يوم من الأيام ماتسيبيش نفسك وماتنسقيش للمجال قوي واعملي بيت وأسرة بسرعة، وأنا ندمانة وشغلنا بياخد من وقت وعمر البني آدم، حياتي كلها سفر وحفلات، تصوير مش بنام فعلاً، وأعطيت الشغل من حياتي الشخصية".

وأشارت منة فضالي إلى أنها أصبحت أكثر نضجًا من الماضي، و لكي تختار شريكا لحياتها ستختاره بعقلها وليس قلبها، مُوضحة أنها ليس لديها مواصفات له، ولكن ما يهمها أن يكون مناسبًا لها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي السينمائية فيلم "زنزانة 7"، وهو بطولة أحمد زاهر، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، مصططفى هريدي، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج شركة "الجذور" المملوكة للمنتج أيمن يوسف.

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