محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر

الأحد 17/يناير/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
ريهام على


أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 277 كيلو و624 متر طولي بعدد 83 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، وتجنبًا لظروف الطقس السيئ.

أوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن تطهير 14 مجرى مائي "ترع" بطول 52كيلو و951 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السليسلة، وبحر الزربي الشرقي، وبحر ديسيا البلد، ومسقة علام، وبحر الروضة الشرقي، بالاضافة الى تطهير مخر السيل، وترعة العجوز، وبحر دار الرماد.

كما تم تطهير 10 مجرى مائي "ترع" بطول 49 كيلو و91 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر المنيا الشرقي، وبحر الكوم، والجنابية اليمنى لحجز دفنو، وترعة غابة دفنو، وجنابية شقلوف، والجنابية اليسرى لبحر البنات، وجنابية كمال، وبحر ابو جندير، وبحر البلد، وبحر المعربين، وبحر الغرق،ومسقة الجريتلي، وبحر البشوات، وجنابية العيسوي، وبحر النزلة، وبحر البنات.

وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 17 مصرفًا بطول 76كيلو و65 متر طولي، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 42 مصرفًا بطول 98 كيلو و698 متر طولي، خلال شهر ديسمبر أيضًا، ومن هذه المصارف تطهير مصرف الخرس، ومصرف البشيهية، والقاطع الشرقي، والقاطع الغربي، والمأتين، ومصرف خوردالية داخل الكتلة السكنية لقرية ابجيج، التابعة لمركز الفيوم.

الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في اطار خطة شاملة للتطهير، وتجنبًا لظروف الطقس السيئ، والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.
محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر
محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر
محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر
محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر
محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر
محافظ الفيوم: تطهير 83 مجرى مائي بطول 277كيلومتر خلال شهر ديسمبر

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