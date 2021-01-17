أسباب تصفية «الحديد والصلب».. أول سؤال من «النواب» للحكومة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
علمت «الفجر» أن أول أسئلة سيوجهها مجلس النواب الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سيكون عن أسباب تصفية مصنع الحديد والصلب ومخاطره على الاقتصاد الوطنى، وسيكون على رأس المتقدمين بالسؤال النائبة نشوى الديب، والنائب عن حزب التجمع أحمد بلال.

وفى السياق نفسه قال أحمد طنطاوى، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب سيعمل فى اتجاهين، أحدهما قانونى من خلال التوجه للقضاء الإدارى لوقف تصفية الشركة، والثانى عقد ورش عمل خلال الفترة المقبلة لتقديم حلول متكاملة لحل أزمة مصنع الحديد والصلب، وستتضمن الورش خطة تضمن استقرار العمل بالمصنع، وتحقيق مكاسب بدلاً من تدميره، على حد وصفه، وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أعلنت منذ فترة أن خسائر مصنع الحديد والصلب قد تدفع الوزارة لاتخاذ قرار بالتصفية لوقف نزيف الخسائر، حسب قولها.

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