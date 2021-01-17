محافظ كفر الشيخ يكشف استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيىء (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تواصل على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمعرفة تفاصيل حالة الطقس، موضحا أن المحافظة تتعرض لرياح قوية، وموجة من الأمطار من متوسطة إلى شديدة خلال هذه الفترة. 

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم مستعدون لمواجهة حالة الطقس السيىء، حيث أن سيارات شفط المياه موزعة على المواقع المعتادة تكون بها مياه الأمطار، لافتا إلى أنهم يطلقون تحذيرات لأهالي المحافظة بسبب حالة الطقس السيئة وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن هناك تنسيق مع وزارة الري للاستفادة من مياه الأمطار، لافتا إلى أنهم عملوا على رفع المناطق المنخفضة خلال فترة الصيف الماضي بالمحافظة لمنع تكون مياه الامطار بها. 

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