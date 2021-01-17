عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

الأحد 17/يناير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة  الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إنه بداية من يوليو القادم سيتم زيادة ثمن كل علبة سجائر سواء محلية الصنع أو أجنبية بقيمة 25 قرشا.

 

 

وتابع" إبراهيم" خلال تصريحات لـ" الفجر"، " تلك الزيادة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في يناير 2018، حيث من ضمن مصادر تمويلة فرض رسوم على علب السجائر المحلية أو أجنبية الصنع."

 

 

 

وينص قانون التأمين الصحي الشامل، أن يكون من ضمن مصادر تمويلة، تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مع تطبيقة في يوليو 2018 على أن يتم زيادة تطبيق تلك القيمة كل ثلاث سنوات  25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا بعدها تتوقف الزيادة، كما نص على تطبيق زيادة 10% على منتاجات التبغ بخلاف السجائر.

 

 

 

واعلنت الحكومة إدخال تعديلات على ضرائب المفروضة على السجائر في فبراير 2020 بحسب الشرائح السعرية المختلفة من كل ثمن علبة سجائر  تتراوح بين 50 إلى 100 قرشا، وتم  زيادة الضرائب على المعسل  بنسبة 165 %.

 

 

وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري تحصيل  ضرائب على السجائر والتبغ بقيمة 74 مليار جنيه.

 

 وأكد، " إمبابي"، أن الحكومة ملتزمة بعدم إدخال تعديلات على أسعار السجائر لمدة 18 شهر من آخر تعديل. 

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