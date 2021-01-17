قتلى بانفجار عبوة ناسفة في العراق

الأحد 17/يناير/2021 - 12:34 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الأحد، قوة من الجيش العراقي في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد.

 

وأشارت المعلومات الأولية، إلى انفجار عبوة ناسفة على مجموعة من عناصر الجيش العراقي وأودت بحياة ثلاثة منهم على الأقل، وفقًا لمصدر أمني عراقي.

 

وكانت وزارة الدفاع، نعت المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة.

 

وفي بيان صحفي، ذكرت وزارة الدفاع، أن" الشهيد البطل المقدم الركن حيدر عادل محمد استشهد أثناء تأديته الواجب المقدس مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمالي تلعفر".

 

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