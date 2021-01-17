الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 12:24 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة جديدة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على البنك الأهلي بالجولة الثامنة.

ويستضيف البنك الأهلي نظيره المارد الأحمر، في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي القميص الأزرق وهو الزي البديل، باعتباره الفريق الضيف، على أن يرتدي البنك الأهلي قميصه الأحمر الأساسي.

وكان النادي الأهلي ظهر بالقميص الرمادي من قبل خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل لاشيء، إلا أنه سيرتدي الزي الثاني في مباراة الليلة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي الصاعد حديثاً في المركز العاشر ومعه 7 نقاط.

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