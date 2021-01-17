بالأحمر.. ميريهان حسين تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأحد 17/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها أحمر طويل جذاب، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

أخبار تهمك

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 16 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ 42 دقيقة

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»