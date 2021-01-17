"مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة القطرية غدًا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الاثنين، وذلك بعد قرارات سلطة الطيران المدني برفع حظر الطيران وعودة الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وتبدأ مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر غدا الاثنين، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وتسير رحلاتها اليومية رقم MS935 MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة. 
 
ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.
 
وطرحت مصر للطيران تخفيض 20 % على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير المقبل، والسفر حتى 27 مارس، وذلك في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.
 
كما وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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قطر شركة مصر للطيران رحلات جوية الدوحة

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