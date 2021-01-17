الإصابات تتراجع الشهر المقبل.. بشائر عن كورونا في مصر

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عدد من البشائر السارة أعلنت خلال الساعات الأخيرة، بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد، في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في كافة المؤسسات.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





تراجع أعداد إصابات كورونا

شهدت البلاد خلال الساعات الأخيرة تراجع في عدد الإصابات حيث سجلت 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، مقابل 879 إصابة و52 وفاة الجمعة.



وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 155507 حالات، منها 122291 حالة شفاء، و8527 حالة وفاة.





انخفاض الأعداد في فبراير

وقالت وزارة الصحة أنه من المتوقع انخفاض الإصابات فى شهر فبراير المقبل مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، باعتباره يمثل زيادة فى الاصابات المتعلقة بالجهاز التنفسى، في ظل استقرار أوضاع الحالات المصابة.



وعن أسباب تراجع الأعداد حاليا، قالت الوزارة إن سر الانخفاض في الأعداد يعود للإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة من تطبيق ارتداء الكمامات علي المواطنين بالإجبار وفرض غرامات على عدم ارتدائها فضلا عن خوف المواطنين من الإصابة.



انطلاق تطعيم لقاحات كورونا الأسبوع المقبل

ومن جانبه، أعلن الإعلامي عمرو أديب انطلاق تطعيم لقاحات كورونا في مصر خلال الأسبوع المقبل، مشيرا أنه لم يجد شكوى أو أعراض مضرة عند الأشخاص الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

