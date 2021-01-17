سقوط تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النشل.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( سيدتين، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النشل متخذتان من دوائر أقسام (أول وثان الرمل، أول وثان المنتزه) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما  وبمواجهتهما إعترفتا تفصيليًا بإرتكابهما عدد (7) وقائع بدوائر الأقسام المُشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سئ النية ( مالك محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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