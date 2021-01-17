عضو لجنة البث بمونديال اليد: مباراة المنتخب مع السويد لن تقبل القسمة على اثنين

الأحد 17/يناير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
علق محمد ناجي الناقد الرياضي وعضو لجنة البث بمونديال العالم لكرة اليد، على تحقيق المنتخب الوطني ثاني فوز له في البطولة بالأمس، وذلك على نظيره المقدوني، قائلًا إن هذا الأمر ليس جديدًا على الفريق، وشدد على أن مواجهته مع المنتخب السويدي غدًا لن تقبل القسمة على إثنين، حتى تتأهل إلى الدور الموالي في وضعية أفضل.

وأضاف ناجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن مشاركة أحمد الأحمر شكلت فارقًا فنيًا ونفسيًا كبيرًا في المباراة، لكنها لم تكن السبب الوحيد لتألق الفريق، لكن مدرب المنتخب تعامل مع المشكلات التي عانى منها المنتخب في المباراة الأولى ضد تشيلي التي انتهت بفوز المنتخب أيضًا.

وتابع، أن رتم اللعب كان كبيرًا، كما أحرز أهدافا كثيرة بالفاست بريك، وكان هناك أكثر من نجم للمباراة، وعمل المنتخب على توسيع الفجوة، وانتهى الشوط الأول بفارق 14 هدفًا وهو ما جعله يدخل الشوط الثاني بهدوء أكبر، واستطاع المدرب ان يغير أكثر من لاعب ويمنح الفرصة لكل اللاعبين للمشاركة.

وأردف: "لدينا حارسين وهما كريم هنداوي والطيار، ويعتبران من أفضل حراس أفريقيا والعالم، وفي بعض الأحيان ينقصنا بعض التوفيق في المحافل الدولية، وإذا استطعنا التغلب على المنتخب السويدي غدًا فإن الفريق سيذهب بعيدًا في مشوار البطولة، وسيكون جرس إنذار من فريقنا لكل منتخبات البطولة، وسيوصل رسالة لهم مفادها أنه جاء للفوز بلقب البطولة".

وأشار، إلى أن لاعبي المنتخب كانوا سيئي الحظ لأنهم لم يخوضوا فترة احتراف جيدة بسبب ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، ولم يلعب إلا ضد منتخي اليابان والبحرين وهما ينتميان إلى نفس المدرسة الأسيوية.

أخبار تهمك

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

في بيان رسمي.. الزمالك يشكر إدارة ملعب بتروسبورت

منذ 34 دقيقة

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

منذ ساعة

تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

عمر إسماعيل يوسف ينضم لنادي زد ٣ مواسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

06:07 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»