بكلمات رومانسية.. أحمد رزق يُهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

الأحد 17/يناير/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص الفنان أحمد رزق على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات رومانسية من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد رزق مجموعة صورة جمعته بزوجته، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وانتي حبيبتي يا لوما، ربنا يخليكى ليا ويحرمنيش منك أبدًا".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد رزق حاليًا عرض مسلسله الجديد "فى يوم وليلة"، وهو بطولة آيتن عامر، محمد جمعة ، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

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