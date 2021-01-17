محافظ القليوبية يحرر 8 محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق

الأحد 17/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مفاجئة شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل حيث تم تفقد بعض الحدائق بالمدينة( خلف الديوان العام ومنطقة شرق الاستاد) موجها بسرعة الانتهاء من تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها وإزالة الإشغالات.

وتوجه بعد ذلك لتفقد أعمال النظافة بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المروريه، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة وهذا للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.

ووجه المحافظ، بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادره عربه الكارو أو عمل محاضر ضدهم حيث تم عمل ثلاث ورديات.

وأسفرت الجولة عن تحرير 8 محاضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار وزير التنمية المحلية بالغلق في تمام الساعة العاشرة مساء.

وخلال مرور المحافظ على الطريق الدائري من اتجاه قليوب، وجه رئيس مدينة قليوب بازاله الاشغالات المقامه اسفل الدائري حيث تم تحرير 10 محاضر اشغالات مشددا على استمرار العمل خلال الفتره المسائيه واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مره اخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية،

ومن جانبه أكد المحافظ أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة واسلام رجب مدير التطوير الحضري والعشوائيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غلق محال القليوبية اشغالات

أخبار تهمك

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ أقل من ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ 41 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»