محافظ القليوبية يحرر 8 محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مفاجئة شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل حيث تم تفقد بعض الحدائق بالمدينة( خلف الديوان العام ومنطقة شرق الاستاد) موجها بسرعة الانتهاء من تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها وإزالة الإشغالات.





وتوجه بعد ذلك لتفقد أعمال النظافة بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المروريه، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة وهذا للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.





ووجه المحافظ، بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادره عربه الكارو أو عمل محاضر ضدهم حيث تم عمل ثلاث ورديات.





وأسفرت الجولة عن تحرير 8 محاضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار وزير التنمية المحلية بالغلق في تمام الساعة العاشرة مساء.





وخلال مرور المحافظ على الطريق الدائري من اتجاه قليوب، وجه رئيس مدينة قليوب بازاله الاشغالات المقامه اسفل الدائري حيث تم تحرير 10 محاضر اشغالات مشددا على استمرار العمل خلال الفتره المسائيه واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مره اخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية،



