التموين: مدينة الذهب ستدفع الصناعة وتجعل مصر رائدة في المجال (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن صناعة الذهب في مصر منذ أيام الفراعنة والملك توت عنخ آمون، حيث تعد مصر زاخرة بكميات كبيرة من الذهب في الصحراء الشرقية والغربية والمناطق الجنوبية.





وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على قناة TeN، أن مدينة الذهب تعد داعم قوى لصناعة الذهب في مصر، لأنه ستكفل التنوع في صناعة الذهب وتدريب الشباب، وستجعل مصر رائدة في الصناعة بالعالم كله.



