التموين: مدينة الذهب ستدفع الصناعة وتجعل مصر رائدة في المجال (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن صناعة الذهب في مصر منذ أيام الفراعنة والملك توت عنخ آمون، حيث تعد مصر زاخرة بكميات كبيرة من الذهب في الصحراء الشرقية والغربية والمناطق الجنوبية.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على قناة TeN، أن مدينة الذهب تعد داعم قوى لصناعة الذهب في مصر، لأنه ستكفل التنوع في صناعة الذهب وتدريب الشباب، وستجعل مصر رائدة في الصناعة بالعالم كله. 

وأكد "فرج"، أن مدينة الذهب ستؤثر بقوة على دفع الصناعة فهي من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد في أي دولة، والاهتمام بصناعة الدهب واستخلاصه يعتبر داعم قوي للاقتصاد القومي وإيجاد مليارات الدولارات.

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ 37 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 15 ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 18 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

11:26 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض