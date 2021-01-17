وزير الإسكان يصدر قراراً بتعديل حدود مدينتي "القاهرة الجديدة "و"الشروق"
الأحد 17/يناير/2021 - 12:06 م
احمد الشيخ
أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ليصبح الحد الشمالى لها " طريق القاهرة - السويس "بوضعه الجديد، وكذا تعديل حدود مدينة الشروق (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) لتصبح حدودها الجنوبية " طريق القاهرة - السويس " بوضعه الجديد.
ونص قرار، وزير الإسكان على ترتيب التعديل لحدود مدينتي (الشروق و القاهرة الجديدة )، وايداع ذلك بمامورية الشهر العقارى ، و إدراج التعديل بخريطة تنمية أراضی جمهورية مصر العربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٦٢) لسنة ۲۰۱۸.