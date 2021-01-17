قرار مهم من المحكمة بشأن المتهم بقتل شقيقته وطفليها

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها "مازن وسيف"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

وكان قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، "ربة منزل" وكذا جثتي طفليها 3 أعوام و4 أعوام، وتبين أن شقيقها ارتكب الجريمة لشكه في سلوكها.





وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني "شقيق الضحية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه.



