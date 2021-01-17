"الدواء": بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت هيئة الدواء المصرية عقد أولى ورش العمل الخاصة بتأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" لميكنة التقدم للحصول على الموافقات الخاصة بمواد التسويق والإعلان.

ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وانطلاقا من الجهود الحثيثة التي تخطوها هيئة الدواء المصرية نحو التحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ بما يُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، ويحقق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين كل من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وأن الهدف من الورشة هو تعريف ممثلي الشركات بإجراءات التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان.

كذلك العمل على تسهيل خطوات التقديم الإكتروني الخاص بملفات الإدارة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بالملفات، وربطها بالقواعد المعلنة، وذلك بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة الكترونيًا على مدار الساعة لسهولة استرجاعها.

كما أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أن الورشة تضمنت التعريف بالمنصة الإكترونية، تنفيذ تدريب عملي على استخدام المنصة، الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالسادة ممثلي الشركات؛ حتى يتسنى لهم سهولة التعامل مع المنصة.

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الإسراع في تطبيق وهيكلة برنامج رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتفعيل نظام الحوكمة الرشيدة، وسرعة وجودة تقديم الخدمة، ودعم شركات الدواء، وتذليل كافة العقبات الإدارية التي كانت تواجههم، وهو ما ينعكس بدوره على نشاط سوق الدواء، ويساهم في حصول المواطن على دواء آمن وفعال.
"الدواء": بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" (صور)
"الدواء": بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" (صور)
"الدواء": بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" (صور)
"الدواء": بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء تاهيل الشركات برومات الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ نصف ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ ساعة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ ساعة و نصف

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

11:26 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض