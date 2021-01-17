صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يمتلك صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 عروضا للرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، حاصة بعد إعارة أحمد ريان لسيراميكا كيلو باترا.

من جانبه أعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.

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