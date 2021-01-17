ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حددوا سعر نجم الفريق ألفارو أودريوزولا المرشح للرحيل عن الملكي في يناير الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ابتعد أودريوزولا عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الذي يضعه في المركز الرابع في ترتيب ظهراء الجانب الأيمن بعد كلا من داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد لن يقبلوا بالحصول على أقل من 20 مليون يورو مقابل الموافقة على الاستغناء عن أودريوزولا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ألفارو أودريوزولا البالغ من العمر 25 عامًا يرحب بخطورة الرحيل عن ريال مدريد أملًا في الحصول على دقائق أكثر للمشاركة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأنباء كانت قد ترددت عن رغبة فيورنتينا الإيطالي في التعاقد مع أودريوزولا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أودريوزولا خاض الدور الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني وساهم في تتويج الفريق البافاري بالثلاثية التاريخية.

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