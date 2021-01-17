أعرف معملك .. مبادرة تطلقها جامعة بنها لدعم البحث العلمي والتطوير

الأحد 17/يناير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أطلقت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها مبادرة "أعرف معملك"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وأشار الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من المبادرة تعريف شباب الباحثين على المعامل المتميزة، والتي تحتوي على الأجهزة العلمية ذات الكفاءة العالية بكليات الجامعة، وايمانا بدورها في تطوير العملية البحثية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية، وتحقيق تميزا بملف التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بسيوني، إن المبادرة اشتملت على محورين: المحور الأول عبارة عن إتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود علي شبكة المعلومات الدولية.

أما المحور الثاني عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية على موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة، مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول عليه والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية، وذلك لدعم البحث العلمي والتطوير.

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