ضبط هارب من قضايا قتل بالمطرية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط  (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات")، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضايا (قتل، سلاح، مخدرات،  سرقة، ضرب) من بينهم حكمين (بالإعدام والسجن المؤبد).. حال إختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته بالأحكام  الصادرة ضده أقر بها.


وجاء ذلك،فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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