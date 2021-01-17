البحوث الفلكية: نستعد لإطلاق كاتلوج للسماء المصرية (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الحطام الفضائي هو عبار عن مخلفات ونواتج برامج الفضاء الموجودة بالفضاء الخارجي، فبعد انتهاء العمر الافتراضي للأقمار الصناعية من الممكن انفجارها أو فقدانها.





وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، أن مخلفات الحطام الفضائي تسبح في الفضاء ولكن تسبب مشاكل منها تفتت الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، أو بعد تحطمها من الممكن أن تخترق الغلاف الجوي وتسبب كوارث للأرض.



