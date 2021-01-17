العراق: العمليات العسكرية تركز على مناطق شمال شرقي سوريا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:47 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

كشفت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية تركز على مناطق شمال شرقي سوريا، وفقًا لقناة روسيا اليوم

 

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في تصريحات صحفية، إن "القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري".

 

وأضاف اللواء يحيى رسول، أن "القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمالي شرقي سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، بل توجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية".

 

وأوضح أن "عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع الجارَة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الارهابية وفلولها في الأراضي العراقية".

 

وأأكد اللواء رسول، أن "هناك بضعة عناصر إرهابية متخفية ومنكسرة والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج ايجابية في مطاردتهم".

 

وقد أعلن اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه القوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل.

 

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سوريا القوات العراقية العراق

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