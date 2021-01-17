ضبط المتهمين في واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية بالإسكندرية وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة ( ماكينة تصوير، جهاز عرض "بروجيكتور"، عدد من أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتهم ) من داخل أحد المعاهد التعليمية كائن بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم - لإثنين منهم معلومات جنائة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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