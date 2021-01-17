ضبط المتهمين في واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية بالإسكندرية
الأحد 17/يناير/2021 - 11:47 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية بالإسكندرية وإعادة المسروقات.
تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة ( ماكينة تصوير، جهاز عرض "بروجيكتور"، عدد من أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتهم ) من داخل أحد المعاهد التعليمية كائن بدائرة القسم.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم - لإثنين منهم معلومات جنائة ).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة ( ماكينة تصوير، جهاز عرض "بروجيكتور"، عدد من أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتهم ) من داخل أحد المعاهد التعليمية كائن بدائرة القسم.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم - لإثنين منهم معلومات جنائة ).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.