



استعلام الآن عن منحه العمالة الغير منتظمة الـ500 جنية لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة





منحه العمالة الغير منتظمة الـ500 جنية لشهر يناير 2021 تصدر محرك البحث الأيام الماضية موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين محدودي الدخل المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID_19″ “ ، وذلك لتحسين مستوى المعيشة لعمال اليومية الذي تسبب الوباء في توقف عملهم، لذا أمر القوى العاملة بصرف منحة 500 جنية لمدة ثلاث أشهر لكل دفعة، وكان من المقرر أن تكون نهايتها في أخر عام 2020 ولكن مع استمرار الجائحة أمر بمد الصرف مره أخرى حتى نهاية عام 2020 ولكن مع استمرار الجائحة قرر السيسي المد للصرف مرة اخرى حتى منتصف العام الميلادي الجديد 2021.





استعلام الآن عن منحه العمالة الغير منتظمة

بعد طول انتظار تبدأ غدا السبت الموافق 16 يناير 2021 وزارة القوى العاملة في صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021، وذلك من خلال ماكينات الصرف الألي المتواجدة أمام البنوك والشوارع، ومن يوم الأحد يتمكن المستحق الصرف من مكاتب البريد المحددة للصرف.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- اختيار المحافظة التابع ليها المستفيد.

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

- كتابة رقم المحمول الخاص بالمستفيد ثم الضغط على استعلام.



