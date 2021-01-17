الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من الأمطار منذ نهاية الأسبوع الماضي وأثرت على السواحل الشمالية للبلاد، وبعض محافظات الوجه البحري.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن شدة الأمطار ستزيد اليوم على السواحل الشمالية، حيث سنشهد أمطار متوسطة الشدة على السلوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، حيث ستستمر هذه الموجة من الأمطار حتى يوم الأربعاء القادم.



