الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من الأمطار منذ نهاية الأسبوع الماضي وأثرت على السواحل الشمالية للبلاد، وبعض محافظات الوجه البحري.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن شدة الأمطار ستزيد اليوم على السواحل الشمالية، حيث سنشهد أمطار متوسطة الشدة على السلوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، حيث ستستمر هذه الموجة من الأمطار حتى يوم الأربعاء القادم.

وحذرت من وجود نشاط للرياح مثير للأتربة خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، حيث ستقل مستوى الرؤية على الطرق السريعة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، منوهة بأنه من المتوقع أن تتعرض القاهرة لموجة من الأمطار يوم الأربعاء ولكن لم يتأكد بعد. 

أخبار تهمك

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء في هذه المحافظات (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 11 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 15 ساعة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

11:26 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

10:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض