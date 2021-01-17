توقعات بتأجيل انتخابات «الفرعيات» وسحب الثقة من النقيب باستمارات «تمرد»

لا تزال انتخابات المحامين المزمع انعقادها فبراير المقبل يشوبها الغموض وسط توقعات كبيرة بتأجيلها خاصة أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس نقابة المحامين أصيبوا بغيروس «كورونا»، وأصبح الأمر مرهوناً برمته لدى مجلس الوزراء ووزارة الصحة للموافقة على إجراء الانتخابات أو تأجيلها لأجل غير مسمى.

طبقاً لمصادرنا، اجتمع النقيب رجائى عطية مع وزارة العدل للتشاور حول ضديد مقرات لإجراء الانتخابات بالمحاكم، ومازال النقيب ينتظر رد ابوزرة التى لا تزال تدرس الأمر للبت فيهب-شكللهائىر

وأشار المصدر إلى أن قرار إجراء الانتخابات من عدمه أصبح برمته بيد مجلس الوزراء وسط توقعات كبيرة بالتأجيل خلال الوذت اضالى فى ظل الوباء، خاصة مع وجود توقعات برفض وزارة الصحة إجراء الانتخابات التى ستضم أعدادا كبيرة من المحامين نطرأ لكبر عدد اسمعية العمومية لهم.

ولذت المصدر أن الانتخابات المزمع انعقادها يديرها كوادر نقابية فكل مرشح محسوب على كيان نقابى وهم سامح عاشور، محمود الداخلى، عبد اضغيط الروبى وحمدى خليفة النقيب الأسبق، موضحاً أن رجائى عطية ليس لديه كوادر انتخابية فى الانتخابات القادمة خاصة أنه خسر معظم الداعمين له بعد اختلافهم حول قرارته ونتيجة لهجته المتعالية مع المحامين —على حد قوله— .

وأردف المصدر أن منتصر الزيات الذى كان يعد أبرز الداعمين للنقيب اضالى وقع فى خلاف معه وأكد أنه ضد طريقة إدارته للنقابة، ولم يعد الأمر مقتصراً على ما يسميهم المحسوبين على النقيب السابق سامح عاشور ولكنه خسر أيضاً غالبية الداعمين له من أعضاء جبهة الإصلاح.

وكشف المصدر أنه قد تم الطعن على قرار دمج نقابة الإسكندرية الذى .جاء مجاملة للنقيب عبد اضليم علام، لافتاً لششل قرار دمج نقابة أسيوط لمجاملة محمد فزاع أسوة بنقابة الأسكندرية وذلك فى محاولة للإتيان برجاله فى الفرعيات تخوفاً مما يتردد حول سحب الثقة من النقدب فى مارس القادم.

وأضاف المصدر أن نقابة الجيزة هى الأصعب بسبب كونها تضم العديد من الدوائر وبها مرشحون لهم تكتلات تصويتية كبيرة وبالتالى ستكون المنافسة فيها شرسة هى ونقابة القاهرة تليها الإسكندرية والقليوبية.

وأوضح المصدر أن حملات سح-ب الثقة من النقدب بدأت من نقابة الجيزة ممثلة فى استمارات يتم توزيعها على المحامين بالهيئات والمكاذب ومقرات الفرعيات تشبه استمارات حملة شرد وهو الأمر الذى جعل النقيب يعجل بالانتخابات رغم الوباء.