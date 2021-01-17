"بنك لبنان والمهجر" يبيع حصّته في" بلوم مصر" للمؤسّسة المصرفية العربية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 ص
بنك لبنان والمهجر
بنك لبنان والمهجر
احمد الشيخ
أعلن بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) و المؤسّسة المصرفية العربية (Bank ABC BSC) عن توقيع اتفاقية بتاريخ 15/01/2021 يقوم من خلالها بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) ببيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية  إلى  المؤسسة المصرفية ، على أن تخضع للموافقة من قبل المصرف المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.

ويبلغ المبلغ المعروض من قبل المؤسسة المصرفيك العربية قيمة 6700 مليون جنيه مصري 427 ،مليون دولار أميركي .
 
وسيقوم بنك لبنان والمهجر  ببيع حصته  من بلوم مصر من خلال  طرح عرض الزامي يقدمه المؤسسة المصرفية  إلى جميع حاملي الأسهم في  بلوم مصر بعد الحصول على الموافقات الرسمية الالزامية ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، و يتوقع اتمام  الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.
 
وعلّق سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة و مدير عام بنك لبنان والمهجر  “تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. وستمكّن هذه الصفقة من الإمتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%.

ونوه بالشكر في لفريق العمل في  بلوم  مصر على تفانيهم ومهنيّتهم الرفيعة والتي جعلت من  BLOM BANK Egypt SAE مؤسسة في بالغ النجاح،  كما شكر الفريق الاداري والتفاوضي في Bank ABC BSC على تعاونهم التام وفريقي CI Capital   و  Baker McKenzie  للجهد والالتزام الكبيرين اللذين بذلوهما طيلة  حقبة  التفاوض."
 
وفي معرض تعليقه على عملية الاستحواذ، قال خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: " يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة ، وستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة. لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة. وعلى إثر ذلك، سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري. ونود أن نشكر إدارة بنك بلوم في لبنان ومصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ التي أثمرت بتوقيع هذه الاتفاقية".

وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999. أضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.

وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 
مثلت شركة  CI Capital المستشار المالي  ل BLOM BANK SAL  كما مثلت شركة  Baker McKenzie  المستشار القانوني لهذه العملية ، ومثل بنك HSBC المستشار المالي لـ  Bank ABC BSC, كما مثل Freshfields Bruckhauls Deringer and Zulficar & Partners المستشار القانوني لهذه العملية

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