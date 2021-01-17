فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

الأحد 17/يناير/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى أحد أندية القمة في الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن عقد فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا مع ليفربول ينته عقب نهاية الموسم الحالي في الوقت الذي يسعى فيه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إلى جلبه إلى الكامب نو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فينالدوم سوف يصد محاولات ليفربول من أجل تجديد عقده من أجل الإنضمام إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف المقبل وتحقيق حلم الطفولة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أهمية فينالدوم في ملعب آنفيلد بالنسبة لليفربول واعتباره عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز إلا أن فينالدوم لا يفكر سوى في اللعب بقميص برشلونة في الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن فينالدوم منذ الصغر وهو يحلم باللعب في صفوف برشلونة والسير على نهج العديد من نجوم المنتخب الهولندي الذين لعبوا بقميص البلوجرانا على رأسهم يوهان كرويف ورونالد كومان وفرانك ريكارد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه في الوقت نفسه عزز تولي كومان قيادة برشلونة رغبة فينالدوم في الإنضمام إلى النادي الكتالوني، حيث أشرف على تدريبه في منتخب هولندا ويضع فيه ثقة كبيرة.

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