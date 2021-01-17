481 وفاة ونحو 23.5 ألف إصابة بكورونا في روسيا

الأحد 17/يناير/2021 - 11:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 23586 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 24092 إصابة أمس، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.1% من المرضى الجدد.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (4012 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3316 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تراجع حصيلة الوفيات اليومية جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا لأول مرة منذ 11 يناير إلى ما تحت عتبة الـ500 حالة، إذ رصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 481 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 590 وفاة في اليوم السابق).

 

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 23440 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير.

 

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