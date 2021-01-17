هل يؤثر تحور كورونا على فعالية اللقاح؟.. الصحة تجيب (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إنهم يقومون برصد وجود أي تغير في طبيعة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، من خلال متابعة الأعراض التي تظهر على المصابين المحجوزين في مستشفيات وزارة الصحة. 

وأشارت "نهى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم لم يرصدوا تغير في أعراض الإصابة أو شدة المرض في الحالات المحجوزة بمستشفيات الصحة، منوها بأن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي ويحدث في كل الفيروسات.

وأوضح أن كل التغيرات التي طرأت على فيروس كورونا بسيطة، وليست مؤثرة، مؤكدة أن تحور فيروس كورونا ليس مؤثرة في فاعلية اللقاح حتى الآن. 

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