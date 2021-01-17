محافظ القليوبية يجتمع مع وفد وزارة التخطيط لتفعيل تطوير المراكز التكنولوجية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية.





حضر الاجتماع، اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها ومديري الشئون القانونية والمالية.





وقال اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.





وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية أصبحت جاهزة لتنفيذ التطوير المطلوب في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأعلى جودة ممكنة، وتوفير الوقت والجهد، موضحا أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز وتقييم الأداء للعاملين واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في مجال المتابعة للأرشفة، بحيث تساعد المسئولين على متابعة المكاتبات الواردة والصادرة، وكذلك الاطلاع على الشكاوى الواردة من المواطنين بصفة مستمرة وتقييم أداء العاملين من خلالها مع المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمة، وذلك تحقيقًا لأهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



