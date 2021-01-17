تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:51 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
استهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.11% خاسراً 9.56 نقطة ليصل إلى مستوى 8889.12 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.53% خاسراً 407.01 نقطة ليصل إلى مستوى 26129.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.5 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال. 
 
هبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.86%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%.
 
وقفز 71 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 6.63%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 6.15%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 4.42%، فيما تراجع 112 سهماً على رأسها سهم "دراية ريت" بنسبة 2.42%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 1.91%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 181.3 مليون ريال سعودي.
 

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي والبنك

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 17 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعة و نصف

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ أقل من ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 14 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

10:52 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض