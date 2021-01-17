تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 9.56 نقطة ليصل إلى مستوى 8889.12 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.53% خاسراً 407.01 نقطة ليصل إلى مستوى 26129.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.5 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال.

هبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.86%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%.