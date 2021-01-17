"الوفد" يكرم أطقم التمريض بمستشفيات غرب الإسكندرية تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا

كرم حزب الوفد بالإسكندرية، أطقم التمريض بمستشفيات غرب الإسكندرية، وتقديم شهادات تقدير لهم وصرف مكافأت مادية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم التى قدموها لإنقاذ حياة المواطنين من فيروس كورونا.





وقال النائب سعيد اسماعيل ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن غرب الدلتا، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد بضرورة دعم مؤسسات الدولة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.





وأوضح ضيف الله، في بيان له، أن الجيش الأبيض في مقدمته أطقم التمريض والعمال بمستشفيات العزل، يقوم بدور وطني كبير في مواجهة جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها العشرات من أفراد الاطقم الطبية ومنهم اطقم التمريض.





وتابع: فمن منطلق الواجب على منظمات المجتمع المدني، وفى مقدمتها الأحزاب، يجب تكريم هؤلاء الأطباء، والشد من أزرهم وتقديم الشكر لهم ومكافأتهم على تضحياتهم فى مواجهة الجائحة فهم حائط الصد الاول في تلك المواجهة الصعبة.





وفي سياق منفصل قام "ضيف الله"، بشراء أتوبيس مجهز والتبرع به لنقل الطالبات الجامعيات من غرب الإسكندرية من وإلى مدينة الأسكندرية مجانا.



